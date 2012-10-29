Держслужбовець незаконно заробляла гроші бізнесом

12:05, 29 жовтня 2012
Вінниця
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У Погребищенській санстанції

Прокурором Погребищенського району складено та направлено до суду протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення стосовно помічника лікаря-епідеміолога епідеміологічного відділу Погребищенської районної СЕС/


Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Помічниця  першого кварталу поточного року безпосередньо займалась підприємницькою діяльністю та отримала дохід в сумі понад 3,2 тис. грн.

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