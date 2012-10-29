Водій "Мерседеса" загинув від КамАЗу
12:15, 29 жовтня 2012Вінниця
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26 жовтня о 22.10 на автошляху Могилів-Подільский-Вінниця біля села Некрасово 42-річний водій авто "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ", житель Могилів-Подільского зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ". За кермом був 32-річний житель села Мурафа Шаргородського району.
Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП водій "Мерседса" від отриманих травм загинув на місці
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