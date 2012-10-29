Дворічний малюк випадково закрився сам у квартирі

27 жовтня о 19:23 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м Вінниці від 29-річної вінничанки надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги по відкриванню дверей квартири.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За словами жінки, за її відсутності дворічний син випадково зачинився в оселі. Рятувальники негайно прибули до місця виклику та по висувній драбині через вікно третього поверху потрапили до помешкання, відкрили двері та впустили схвильовану жінку.