Відкрили новий храм у селі

У селі Антонівка Томашпільського району Вінницької області відкрито та освячено новозбудований Свято-Михайлівський храм.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

Для будівництва храму докладено чимало зусиль з боку обласної та місцевої влади, а також завдяки підтримці самих жителів територіальної громади.

З нагоди відкриття храму, службу правив митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон. В урочистому відкритті взяли участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан, керівництво та духовенство Томашпільського району.

Вітаючи усіх присутніх мирян митрополит Симеон зазначив, що кожній людини потрібно дбати не лише про збереження фізичного здоров’я, а й духовного. А будівництво і відродження церков це є перший крок для розвитку духовного світу наших людей.

На базі новозбудованого храму функціонує дитяча недільна школа, де навчають педагоги з асоціації православних педагогів Томашпільського району.

Від імені голови обласної державної адміністрації та від себе особисто з нагоди освячення храму Іван Мовчан передав ікону Христа Спасителя.