Порошенко завоював Вінницю, Калетники теж в лідерах

На Вінниччині виборці віддали перевагу самовисуванцям і "Батьківщині".

Про це повідомляє сайт ЦВК.

В окрузі №11 самовисуванець Олександр Домбровський з невеликим відривом у 30.39% випереджає кандидата від "Батьківщини" Наталяю Солейко - 29.22% після підрахунку 20.90% голосів.

Натомість міністр економічного розвитку Петро Порошенко в окрузі №12 впевнено набирає 73.31% після опрацювання 46.95% протоколів.

В окрузі №13 перемагає Микола Катеринчук від "Батьківщини" - 62.60% після опрацювання 29.83% протоколів.

Триває боротьба за округ №14. Кандидат від Батьківщини Іван Мельничук після підрахунку голосів на 97.09% набирає 34.55%, слідом за ним іде самовисуванець Віктор Жеребнюк з результатом 33%.

Єдиний офіційний кандидат від Партії регіонів по округу №15 Микола Джига, який поки що перемагає на Вінниччині після підрахунку 35.34% голосів, набирає 45.23%, його конкурент самовисуванець Василь Вовк - 33.33%.

Скандальний батько голови Державної митної служби України Ігоря Калетніка Григорій Калетнік в окрузі №18 має 49.12% після підрахунку 71.81% протоколів.

Його не менш скандальна племінниця Оксана Калетник на окрузі №16 після опрацювання протоколів на 22.77% набирає 44.43%, її конкурент Юрій Македон від "Батьківщини"має невеликий відрив з результатом 36.03%.

В 17-му окрузі триває боротьба між самовисуванцями Миколою Кучером і Григорієм Заболотним. Перший має результат 47.12%, другий - 41.08% після опрацювання 16.58% бюлетенів.