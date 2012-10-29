Дівчина та чоловік померли у лікарні

27 жовтня в Мурованокуриловецькій лікарні померла 24-річна жителька села Нелипівці Кельменецького району Чернівецької області. 12 жовтня вона потрапила у аварію біля села Роздолівка Мурованокуриловецького району. Отримала серйозні ушкодження голови, але в лікарню її привезли тільки 14 жовтня. Лікарі два тижн боролися, але не змогли врятувати ї життя.

Наступного дня, 28 жовтня у хірургічному віддленні лікарні швидкої допомоги у Вінниці раптово помер 54-річний житель села Фронтівка Оратівського району. Його 17 жовтня доставили з тілесними ушкодженнями у вигляді сполучної травми тіла з села Писарівка Вінницького району.

Обидва тіла доправлені на судмедеспертизу, повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.