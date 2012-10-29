У Вінниці 700 жінок вже пакують новорічні подарунки

Один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні Міжнародна корпорація Roshen інвестував 20 млн грн у створення цеху по упаковці сувенірної продукції у Вінниці. Його відкрили 26 жовтня.

Протягом 2010-2012 років проведено капітальну реконструкцію та облаштування цеху для упаковки подарунків і сувенірів площею 900 кв. м, а також складських приміщень загальною площею 12,7 тис. кв. м. з річним вантажообігом 80 тис. тонн. До кінця 2012 року в цеху планується спакувати більше 7 мільйонів штук подарунків.

- Той факт, що до кінця року буде виготовлено понад 7 млн. штук подарунків зробить життя 7 мільйонів дітей трохи солодшим, трохи щасливішим. Я вважаю, якщо б в житті вдалося зробити тільки це - вже заради цього варто жити, - сказав під час відкриття цеху Петро Порошенко.

За його словами, подібні проекти реалізуються в 11 областях України, але найбільш успішним проект є саме у Вінницькій області.

- У першу чергу тут інвестиції в умови праці - люди мають відчувати себе соціально-захищеними, люди повинні отримувати гідну заробітну плату, а на ROSHEN середня зарплата перевищує 6 тисяч гривень. Якщо ми вимагаємо, щоб наша продукція була європейської якості, ми повинні створити європейські умови для людей, - вважає Порошенко додавши, що на новому виробництві створено 700 нових робочих місць.

Нагадаємо, в серпні 2012 року на території Вінницького району по вул. Липовецькій понад 20 тисяч вінничан відкрили для Вінницької області та Європи - нову кондитерську фабрику Міжнародної корпорації ROSHEN. Із запуском усіх виробничих потужностей (120 тисяч тонн продукції на рік) робочими місцями будуть забезпечені 2,5 тисячі вінничан. Загальний обсяг інвестицій корпорації ROSHEN в цей потужний промисловий об’єкт становив близько 600 мільйонів гривень.

Довідка.

Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN - лідер національного ринку кондитерських виробів. Під власним «солодким знаком якості» ROSHEN виробляє більше 200 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 530 тисяч тон на рік.

До складу Корпорації входять 5 українських фабрик (Київська, дві Вінницькі, Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія) , Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» та «Літинський племзавод», які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною молочною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр.

Виробничі об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005. На підприємствах корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтверджується наявністю у кожної із фабрик Корпорації «Сертифікатів відповідності».

Представлені на ринку кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції Roshen.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.