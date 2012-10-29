На Вінниччині перемагає ВО "Батьківщина"

13:31, 29 жовтня 2012
Вінниця
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Опрацьовано 50% протоколів

 

Станом на 12 годину у Вінницькій області опрацьовано 47.66% бюлетенів. 

1 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 43.09%
2 Партія регіонів 21.17%
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"  12.20%
4 Комуністична партія України  9.45%
5 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6.90%

Відомості про підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу:

1 Партія регіонів  35.02%
2 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"  21.99%
3 Комуністична партія України  14.89%
4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"  12.87%
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"  8.34%
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!"  1.67%
7 Політична партія "Наша Україна"  0.95% 
8 Радикальна Партія Олега Ляшка  0.94%
9 Партія Пенсіонерів України  0.56%
10 Соціалістична партія України  0.43% 
 

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