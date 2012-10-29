На Вінниччині перемагає ВО "Батьківщина"
Опрацьовано 50% протоколів
Станом на 12 годину у Вінницькій області опрацьовано 47.66% бюлетенів.
1 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 43.09%
2 Партія регіонів 21.17%
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.20%
4 Комуністична партія України 9.45%
5 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6.90%
Відомості про підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу:
1 Партія регіонів 35.02%
2 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 21.99%
3 Комуністична партія України 14.89%
4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.87%
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 8.34%
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.67%
7 Політична партія "Наша Україна" 0.95%
8 Радикальна Партія Олега Ляшка 0.94%
9 Партія Пенсіонерів України 0.56%
10 Соціалістична партія України 0.43%