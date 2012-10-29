На Вінниччині перемагає ВО "Батьківщина"

Опрацьовано 50% протоколів

Станом на 12 годину у Вінницькій області опрацьовано 47.66% бюлетенів. 1 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 43.09%

2 Партія регіонів 21.17%

3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.20%

4 Комуністична партія України 9.45%

5 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6.90% Відомості про підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу: 1 Партія регіонів 35.02%

2 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 21.99%

3 Комуністична партія України 14.89%

4 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 12.87%

5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 8.34%

6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.67%

7 Політична партія "Наша Україна" 0.95%

8 Радикальна Партія Олега Ляшка 0.94%

9 Партія Пенсіонерів України 0.56%

10 Соціалістична партія України 0.43%



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