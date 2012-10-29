Хто кому винен могорич за перемогу у виборах

Вінниччина підбиває підсумки парламентської кампанії.

Вже очевидно, що ОО „Батьківщина” в області – незаперечний лідер, і наразі набрані нею 43.44% голосів (дані ЦВК при 50.29% опрацьованих протоколів) – це найкращий результат партії в Україні.

Власне, такі результати прогнозовані з огляду на традиційно протестного голосування вінницького електорату.

Менше, ніж сподівалися, набрали вінницькі регіонали. Разом з тим, кожному з виборців за підтримку подякували. Представник Вінницької облорганізації ПР Андрій Кавунець визнав падіння рейтингу партії та пояснив його непопулярними соціально-економічними реформами, за які партія взялася на відміну від своїх попередників: ”Ми думаємо не про завтрашні вибори, а про завтрашнє життя країни”.

Натомість, сюрпризи „поперли” під час підбиття підсумків голосування в одномандатних виборчих округах. Попри очікування, голосування виявились конкурентним скрізь, окрім округу №12, де балотувався Петро Порошенко, - зауважує представник КВУ у Вінницькій області Владислав Телень.

- Наразі найцікавіше розгортається ситуація в окрузі №14, - там лідерство перебрав висуванець опозиції Іван Мельничук, - каже пан Телень. – Хоча від облорганізації ОО „Батьківщина” надійшло повідомлення про те, що у містах Жмеринка та Бар ОВК масово повертає на уточнення протоколи ДВК.

За результатами паралельного підрахунку штабів кандидатів – конкурентів в окрузі №11, пальму першості в Олександра Домбровського відібрала опозиційна Наталія Солейко, - різниця між ними менше тисячі голосів.

Скандальний сімнадцятий округ зробив свій вибір на користь Григорія Заболотного. За підрахунками штабу кандидата він виграв у свого основного конкурента Миколи Кучера близько 8 тисяч голосів.

Важко сказати, якою мірою вплинула на перемогу Григорія Михайловича відмова балотуватись Анатолія Матвієнка, але могорич землякові він, однозначно винен.

За прогнозами голови КВУ Владислава Теленя, в округах №№11 та 14 ймовірне оскарження результатів виборів у суді. Втім, чи скористаються кандидати – лузери своїм правом домагатися результатів відміни результатів голосування в окремих дільницях і схилити фортуну на свою користь – невідомо.

