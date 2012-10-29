Закохані перевернулись у кювет

28 жовтня о 21 год. на автошляху між селами Копіївка-Кам`яногріка Іллінецького району 19-річний водій авто "ВАЗ-21013" з села Копіївка, не впорався з керуванням, з`їхав у кювет і перекинувся.

Про це повідомляє прес-слжуба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, водій авто отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритиq перелом кісток. А його 18-річна пасажирка з села Вапнярка Томашпільського району отримала черпно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом ключиці.

Обоє знаходяться у травматологічному відділенні Іллінецької районної лікарні.