Закохані перевернулись у кювет
14:13, 29 жовтня 2012Вінниця
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Обоє у лікарні
28 жовтня о 21 год. на автошляху між селами Копіївка-Кам`яногріка Іллінецького району 19-річний водій авто "ВАЗ-21013" з села Копіївка, не впорався з керуванням, з`їхав у кювет і перекинувся.
Про це повідомляє прес-слжуба Державтоінспекції у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП, водій авто отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритиq перелом кісток. А його 18-річна пасажирка з села Вапнярка Томашпільського району отримала черпно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом ключиці.
Обоє знаходяться у травматологічному відділенні Іллінецької районної лікарні.
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