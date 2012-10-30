Співробітника СЕС покарали за підприємництво

09:30, 30 жовтня 2012
Вінниця
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Закидають корупційне правопорушення

Через власну підприємливість постраждав держслужбовець – працівник  санепідслужби.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокурором Погребищенського району складено та направлено до суду протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення стосовно помічника лікаря-епідеміолога епідеміологічного відділу Погребищенської районної СЕС, яка упродовж першого кварталу поточного року безпосередньо займалась підприємницькою діяльністю та отримала дохід в сумі понад 3,2 тис. грн.

Протокол перебуває на розгляді в суді.

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