Чоловік згорів у літній кухні

30 жовтня о 01:26 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Шаргород надійшло повідомлення про пожежу у одному з домогосподарств районного центру.

Про це повідомила ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у літній кухні.

Під час пожежі було виявлено обгоріле тіло 49-річного чоловіка.

Вогонь пошкодив дерев’яне оздоблення стін та шиферне перекриття будівлі, господарчої будівлі, а також домашні речі.

Причини та обставини пожежі з’ясовуються.