Чоловік згорів у літній кухні
10:24, 30 жовтня 2012Вінниця
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Не дожив до золотого ювілею
30 жовтня о 01:26 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Шаргород надійшло повідомлення про пожежу у одному з домогосподарств районного центру.
Про це повідомила ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що пожежа виникла у літній кухні.
Під час пожежі було виявлено обгоріле тіло 49-річного чоловіка.
Вогонь пошкодив дерев’яне оздоблення стін та шиферне перекриття будівлі, господарчої будівлі, а також домашні речі.
Причини та обставини пожежі з’ясовуються.
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