Вінницькі боксери привезли з Донецька 3 «бронзи»

У Донецьку пройшов чемпіонат України з боксу серед чоловіків. Вінничани здобули на ньому три бронзові медалі.

Відзначились Денис Козарук (вагова категорія 49 кг), Олег Неклюдов (64 кг) і Іван Нестеренко (75 кг). Козарук на змаганнях представляв Вінницьку обласну школу вищої спортивної майстерності і бокс-клуб «Ліга«Олімпійські резерви», а інші двоє призерів є вихованцями тренера ШВСМ Леоніда Лоївського.

22-річний Денис Козарук вважався безумовним претендентом на золоту медаль. 3 роки тому він вже був чемпіоном України серед чоловіків, а на останніх двох всеукраїнських чемпіонатах здобував срібну нагороду. Хоча останні півроку Денис не виступав у змаганнях через травму, зараз він розраховував на успіх. Адже у донецькому турнірі не брав участі його постійний конкурент у фінальних боях Денис Шкаруба (Харків), який перейшов у іншу вагову категорію. На думку тренерів Віктора Січкарука і Сергія Глущенка, досягти вершини у Донецьку Денису завадило суддівство.

– У напівфінальному поєдинку Козарук боксував з харківським боксером. Денис обрав активну наступальну тактику, постійно пресингував. А у третьому раунді навіть послав опонента у нокдаун. Суддя почав відлік, але харків’янин оготався від потрясіння і тримався з усіх сил. Але в підсумку Денису присудили поразку за очками, – розповів Сергій Глущенко. –

Наша делегація на чолі з головою Федерації боксу Вінниччини Олегом Алексою, який був присутнім на змаганнях, подала протест. Але, на жаль, його чомусь не задовільнили.