Бабусю ледь не спровадив до кращого світу «Фольксваген»
11:20, 30 жовтня 2012Вінниця
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ДТП у Вінниці
29 жовтня, рухаючись по вул. Хмельницьке шосе обласного центру в напрямку проспекту Юності 48-річний водій автомобіля «ФОЛЬКСВАГЕН ПАСАТ» скоїв наїзд на пішохода, 74-річну пенсіонерку.
Як повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області, внаслідок ДТП жінка зазнала важких тілесних ушкоджень.
У лікарні, куди госпіталізували потерпілу, медики діагностували у бабусі закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і закриту травму в області грудної клітки.
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