Бабусю ледь не спровадив до кращого світу «Фольксваген»

11:20, 30 жовтня 2012
Вінниця
0 0

ДТП у Вінниці

29 жовтня, рухаючись по вул. Хмельницьке шосе обласного центру  в напрямку проспекту Юності 48-річний водій автомобіля  «ФОЛЬКСВАГЕН ПАСАТ»  скоїв наїзд на пішохода, 74-річну пенсіонерку.

Як повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області, внаслідок ДТП жінка зазнала важких тілесних ушкоджень.

У лікарні, куди госпіталізували потерпілу, медики діагностували у бабусі закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і закриту травму в області грудної клітки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter