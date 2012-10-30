Бабусю ледь не спровадив до кращого світу «Фольксваген»

29 жовтня, рухаючись по вул. Хмельницьке шосе обласного центру в напрямку проспекту Юності 48-річний водій автомобіля «ФОЛЬКСВАГЕН ПАСАТ» скоїв наїзд на пішохода, 74-річну пенсіонерку.

Як повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області, внаслідок ДТП жінка зазнала важких тілесних ушкоджень.

У лікарні, куди госпіталізували потерпілу, медики діагностували у бабусі закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і закриту травму в області грудної клітки.