Хлопця з розбитого авто діставали ледь не по шматках

29 жовтня о 08:53 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про ДТП, що сталася поблизу села Рів. Внаслідок пригоди 23-річного жителя села Тропова було затиснуто у власному автомобілі.

Про це повідомила ТУ МНС у Вінницькій області.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання звільнили потерпілого із пастки та передали медикам.

Каретою швидкої медичної допомоги потерпілого доставлено до районної лікарні з діагнозом «політравма, закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом правої гомілки, перелом правого стегна, розрив правої щоки, перелом кісток носа».

Хлопець знаходиться у реанімаційному відділенні, лікарі кваліфікують його стан, як важкий.