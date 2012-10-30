Вінниччина має першого депутата

Кандидат від партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Іван Мельничук виграв вибори в депутати Верховної Ради в окрузі № 14 (Вінницька область).

Про це свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії.

Мельничук набрав 34,68% голосів виборців, за результатами підрахунку 100% оброблених протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Віктор Жеребнюк набрав 32,6% голосів.

Третє місце - також у самовисуванця Василя Онопенка, він набрав 16,16% голосів виборців.

Мельничук народився 8 лютого 1969 року в Коломиї Івано-Франківської області, вища освіта, приватний підприємець, член партії «Батьківщина», проживає в смт Літин Вінницької області.

Виборчий одномандатний округ № 14 включає в себе Жмеринку, Барський, Жмеринський, Літинський та Тиврівський райони.