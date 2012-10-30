Тролейбус "Рим" готовий вийти на вулиці Вінниці

У Вінницькому трамвайно-тролейбусному управлінні сім тролейбусів проходять капітально-відновлюваний ремонт. З серії проекту «Живий транспорт» наступним на маршрут вийде тролейбус «Рим».

Про це йдеться в повідомленні сайту "Вінницький трамвай".

У Вінниці в рамках перебудови системи громадського транспорту тривають роботи з покращення якості рухомого складу та його комфортності для пасажирів.

На початку жовтня вулиці міста поповнились тролейбусами, що модернізовані силами ВТТУ. Серед них було два тролейбуси «Венеція» та «Париж», які були першими з серії проекту «Живий транспорт».

Наразі тривають роботи по капітальному ремонту тролейбусів, в цеху знаходиться сім машин.