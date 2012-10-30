Калинівському училищу повернули 100 га землі

Вінницька ОДА задовільнила протест

Вінницькою облдержадміністрацією задоволено протест прокуратури Вінницької області та скасовано розпорядження голови Калинівської райдержадмінстрації про припинення права користування та вилучення земельної ділянки площею близько 100 га у Калинівського професійно-технічного училища № 21.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області. Наразі, навчальний заклад має ініціювати питання щодо оформлення землекористування цією ділянкою.

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