Калинівському училищу повернули 100 га землі

15:49, 30 жовтня 2012
Вінниця
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Вінницька ОДА задовільнила протест

Вінницькою облдержадміністрацією задоволено протест прокуратури Вінницької області та скасовано розпорядження голови Калинівської райдержадмінстрації про припинення права користування та вилучення земельної ділянки площею близько 100 га у Калинівського професійно-технічного училища № 21.


Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Наразі, навчальний заклад має ініціювати питання щодо оформлення землекористування цією ділянкою.

 

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