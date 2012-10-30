Калинівському училищу повернули 100 га землі
15:49, 30 жовтня 2012Вінниця
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Вінницька ОДА задовільнила протест
Вінницькою облдержадміністрацією задоволено протест прокуратури Вінницької області та скасовано розпорядження голови Калинівської райдержадмінстрації про припинення права користування та вилучення земельної ділянки площею близько 100 га у Калинівського професійно-технічного училища № 21.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Наразі, навчальний заклад має ініціювати питання щодо оформлення землекористування цією ділянкою.
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