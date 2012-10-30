Під дверима комісії округу №11 вкрали ящик з бюлетеням

У Вінниці, в окружній виборчій комісії №11 продовжується блокування підрахунку голосів.

Про це повідомляє народний депутат від БЮТ Андрій Павловський, якого цитує прес-служба "Батьківщини".

За словами депутата, таким чином заблокована законна перемога опозиційного кандидата у Вінниці.

Андрій Павловський приїхав у Вінницю підтримати кандидата у народні депутати по округу №11 Наталю Солейко. Під час його присутності у приміщенні окружної комісії округу №11 близько 18-ї год. за його словами двоє молодиків вирвали з рук одного з членів комісії якщик з бюлетенями і намагалися втекти.

- Вінниця це не Донецьк, але якби це трапилось у Києві, то міліція давно поводила б себе більш активно по відношенню до правопорушників, - сказав Андрій Павловський. - Звичайно, важко програти дитячому лікарю, але треба поводити себе гідно, як чоловік.

Як відомо, у понеділок, 29 жовтня, у цій ОВК було повністю призупинено підрахунок голосів. Як повідомляє прес-служба об’єднаної опозиції у Вінницькій області, спочатку у приміщенні комісії вимкнули електропостачання. Коли принесли лампи і продовжили роботу, до приміщення ОВК увірвалися молодики, які почали їх розбивати.