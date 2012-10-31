Райлікарня «розфітькала» 150 тис. гривень

Фінансові порушення на суму 150 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Піщанської центральної районної лікарні.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, через недотримання бухгалтерською службою вимог чинного законодавства при нарахуванні та виплаті зарплати, а також розрахунках із державними цільовими фондами, медичний заклад зайво витратив майже 62 тис. грн. Разом з тим, працівники лікарні недоотримали 28 тис. грн. заробітної плати.

Крім того, посадові особи медичного закладу неправильно розраховували розмір орендної плати, а також сплачували за комунальні послуги, які спожили орендарі, внаслідок чого лікарня зазнала збитків на суму понад 52 тис. грн.

Слід зауважити, що усі виявлені порушення були відшкодовані та усунені ще до завершення контрольного заходу.

За недотримання вимог чинного законодавства на чотирьох посадових осіб Піщанської центральної районної лікарні складені протоколи про адміністративне правопорушення, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.