Рятувальники визволили 4-місячну дитину з батьками

30 жовтня о 08:14 на пункт зв’язку самостійної державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що поблизу села Сулківка автомобіль з’їхав у кювет.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, чоловік не впоравшись з керуванням, не втримав автомобіль на дорозі. Прибувши на місце події рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягли легковик, у якому знаходились 4 місячна дитина та її батьки.

Під час надзвичайної події ніхто не постраждав.