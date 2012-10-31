Порошенко увійшов в десятку кандидатів – рекордсменів

У Вінниці в одномандатному виборчому округу №12 переміг самовисуванець Петро Порошенко, набравши більше 71,5% голосів виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

За результатами опрацювання 100% протоколів у ОВО №12 (з центром у м.Вінниця, її лівобережна частина) переможцем виборів став П.Порошенко, який набрав 71,52% голосів, за нього віддали голоси 73 493 виборців).

47-річний міністр економічного розвитку і торгівлі України П.Порошенко є безпартійним й на даний час проживає в місті Києві. Другим в ОВО №12 із 9,1% голосів став Володимир Базелюк, висунутий політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

В Україні наразі лише десятеро кандидатів( з Порошенком включно) перетнули 70-відсотковий рубіж за кількістю набраних голосів.

Такі ж захмарні результати мають тільки кандидати - регіонали на Донеччині.

Абсолютний рекордсмен - Олександр Бобков, який в окрузі №41 набрав 80.85%.

В округах №№44-46 відповідно відзначились Микола Левченко – 79.31%, Юхим Звягільський – 72,59% та Сергій Клюєв – 73.10%.

Їхні результати повторили Олексій Азаров(ОВО№47) – 76.10%, Леонід Байсаров (ОВО№50) – 72.71%, Леонід Литвинов (ОВО№53) - 78.86%, Владислав Лук’янов (ОВО№54) - 77.15%, а також Віталій Борт (ОВО №56) – 71.08%.

