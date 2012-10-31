На вимогу Домбровського перераховують голоси
10:26, 31 жовтня 2012Вінниця
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Поки що з трьох дільниць
В окружкомі виборчого округу №11 почали перерахунок голосів.
Про це повідомляє Vinbazar.com з посиланням на довірену особу кандидата у народні депутати від ОО «Батьківщина» Наталії Солейко Сергія Свитка.
Як повідомив пан Свитко, на вимогу Олександра Козяра, довіреної особи кандидата в народні депутати Олександра Домбровського, перерахують голоси із трьох дільниць.
Причиною перерахунків стали стали пошкоджені пакунки із бюлетенями, що надійшли від згаданих ДВК.
Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, згідно з даними ЦВК, опрацьовано 61,81% протоколів з округу.
Попередньо Солейко набирає 29,66%, а Домбровський – 28.97%.
Різниця в результатах – 0,69%, або 368 голосів.
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