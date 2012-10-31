На вимогу Домбровського перераховують голоси

В окружкомі виборчого округу №11 почали перерахунок голосів.

Про це повідомляє Vinbazar.com з посиланням на довірену особу кандидата у народні депутати від ОО «Батьківщина» Наталії Солейко Сергія Свитка.

Як повідомив пан Свитко, на вимогу Олександра Козяра, довіреної особи кандидата в народні депутати Олександра Домбровського, перерахують голоси із трьох дільниць.

Причиною перерахунків стали стали пошкоджені пакунки із бюлетенями, що надійшли від згаданих ДВК.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, згідно з даними ЦВК, опрацьовано 61,81% протоколів з округу.

Попередньо Солейко набирає 29,66%, а Домбровський – 28.97%.

Різниця в результатах – 0,69%, або 368 голосів.

