Бійку прихильників Жеребнюка і Мельничука розганяв «Беркут»

Вчора до міліції з заявою звернувся кандидат в народні депутати України по одномандатному виборчому окрузі про те, що в м. Жмеринка невідомі чоловіки блокують приміщення окружної виборчої комісії N 14, чим перешкоджають вільному доступу до неї.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група міліції. З’ясувалося, що біля вказаного округу знаходилось близько 20 осіб в підтримку опонента заявника по виборчому округу. Присутність працівників міліції дала змогу уникнути конфлікту та порушень громадського порядку.

Однак вночі біля будівлі, в якому знаходилась ОВК, знову зібралися прихильники обох учасників виборчого процесу близько 50 осіб. Було заблоковано приміщення виборчкому.

Намагання представників дільничних виборчих комісій та кандидатів в нардепи пройти всередину до зали засідання призвело до силового протистояння прихильників обох кандидатів.

Розгортання конфлікту та перешкоджання роботі ОВ було припинено бійцями «Беркуту». Правоохоронці не допустили грубого порушення громадського порядку. Жодних спецзасобів «беркутівцями» не застосовувалися.

Двох активістів, які не змогли надати жодних документів, доставили до Жмеринського районного відділу міліції для встановлення особи, після чого вони були відпущені.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, вчора вночі чоловіки спортивної статури заблокували ОВК і нікого в приміщення не пропускали.

Навіть нардеп Сергій Підгорний, аби потрапити на засідання ОВК, мусив звернутись за допомогою до місцевого високопосадовця УМВС, - той його провів через «заслін».

Як повідомляли очевидці подій, у той час комісія розглядала питання легітимності протоколів з понад десятка великих дільниць Літинського, Тиврівського та Барського районів, де впевнено перемагає Мельничук. Мовляв, бюлетені привезли в пошкоджених упаковках.

Інтриги в ситуацію додала раптова хвороба, з якою дружно злягли голова ОВК та інший його заступник.

Очевидно, розігрується сценарій необхідності перерахунку голосів з незручних для кандидата Віктора Жеребнюка дільниць, пори те, що ЦВК оприлюднила відомості про опрацювання 100% протоколів ДВК округу №14. За даними, отриманими з електронних протоколів, Іван Мельничук випередив свого суперника Віктора Жеребнюка, набравши 37 002, або 34.68% голосів виборців. Жеребнюк поступився 2218 голосами.

ОВО №14 з центром у м. Жмеринка включає місто Жмеринку, Барський, Жмеринський, Літинський і Тиврівський райони.

