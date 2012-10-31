Вінницькі ушуїсти – найкращі серед європейських

У м. Вушань (Китай) 20–26 жовтня розігрувався Кубок світу з ушу. В змаганнях взяли участь представники 19 країн, хоча цей вид спорту культивується у 86 національних федераціях. Справа в тому, що до участі в Кубку були допущені лише спортсмени, які минулого року вибороли ліцензії на минулорічному чемпіонаті світу в Туреччині.

Збірну України, головним тренером якої є президент Вінницької обласної федерації ушу Сергій Кривулько, представляло чотири спортсмени. Два з них – з міста над Бугом. Майстер спорту міжнародного класу Олександр Рудьковський посів 3-е місце у суперважкій вазі (на минулорічному ЧС був 2-м), а майстер спорту України Артур Приходько виборов срібну нагороду (на ЧС зайняв 5-е місце).

У командному заліку збірна України зайняла непогане 7-е місце. Домінували на турнірі господарі: перше місце Китай, друге – Гонконг. Лише дві європейські країни потрапили до першої десятки. Окрім нашої збірної, це ще Росія (9-е місце).

До речі, у поточному європейському рейтингу ушуїстів першу сходинку посідають росіяни, друге – українці, третє – Туреччина.

