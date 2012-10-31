15-річного хлоця збили навпроти пологового будинку

30 жовтня, на проспекті Коцюбинського у Вінниці, на пішохідному переході, що навпроти пологового будинку № 2 збили пішохода. Аварія трапилася близько 18 години. Водій білої «Славути» збив 15-річного хлопця, який перебігав дорогу. Юнака з пошкодженнями забрала «швидка», повідомляє 20 хвилин.

- Я на всі 99 % винен, тому що повинен добре стежити за дорогою, - каже водій Микола Шевчук, - а хлопця я просто не побачив.

Аварія трапилася за кілька метрів від переходу.

- Я їхав десь 35-40 км на годину, а тут побачив хлопця, але вже пізно, - каже Микола Шевчук, - звичайно усі б водії звинувачували б неуважних пішоходів, але я усвідомлюю, що порушив. Я обов’язкового знайду того юнака і провідаю його в лікарні.

Даїшники на місці пригоди робили заміри і детально ситуацію не коментували.

Деталі аварії встановлюватиме слідство.