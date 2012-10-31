ВНТУ - золотий лідер освітянського простору

12:20, 31 жовтня 2012
Вінниця
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Нагорода Міноствіти

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України нагородило Вінницький національний технічний університет «ЛІДЕР Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України».

Про це повідомляє прес-центр ВНТУ.

Найвищою нагородою — золотою медаллю IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» виш нагородили за активне впровадження інновацій у співробітництві з ринком праці.

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