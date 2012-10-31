Наші волейболісти – серед лідерів суперліги

Чоловіча волейбольна команда Вінницького національного аграрного університету цього сезону повернулась до суперліги. Але дебютант змагань не відчуває особливого остраху перед авторитетними елітними клубами. Недарма нині у регулярному чемпіонаті ВНАУ посідає високу другу сходинку. 3–4 листопада наша команда змагатиметься у Харкові проти місцевого «Локо-Експрес» і у разі перемог має закріпитися на чолі турніру.

Наші волейболісти пробились й до другого етапу Кубку України. На старті вінничани поступились харківському «Локомотиву» з рахунком 0:3, але взяли реванш з аналогічним рахунком у «Локо-Експрес» (Харків). Київський «Локомотив», який також мав виступати у групі з вінничанами, знявся з турніру.

Таким чином, ВНАУ перейшов до наступного етапу, який відбудеться 26–29 листопада у Криму, разом з першою командою харківських «залізничників». Наступними кубковими суперниками вінничан будуть виключно команди суперліги: «Кримсода» (Красноперекопськ), «Фаворит» (Лубни) і «Хімпром» (Суми).

Переможці цього етапу отримають право зіграти у фінальному турнірі, де розігруватимуться медалі національного Кубка.