Наші волейболісти – серед лідерів суперліги
Вийшли до ІІ етапу національного Кубка
Чоловіча волейбольна команда Вінницького національного аграрного університету цього сезону повернулась до суперліги. Але дебютант змагань не відчуває особливого остраху перед авторитетними елітними клубами. Недарма нині у регулярному чемпіонаті ВНАУ посідає високу другу сходинку. 3–4 листопада наша команда змагатиметься у Харкові проти місцевого «Локо-Експрес» і у разі перемог має закріпитися на чолі турніру.
Наші волейболісти пробились й до другого етапу Кубку України. На старті вінничани поступились харківському «Локомотиву» з рахунком 0:3, але взяли реванш з аналогічним рахунком у «Локо-Експрес» (Харків). Київський «Локомотив», який також мав виступати у групі з вінничанами, знявся з турніру.
Таким чином, ВНАУ перейшов до наступного етапу, який відбудеться 26–29 листопада у Криму, разом з першою командою харківських «залізничників». Наступними кубковими суперниками вінничан будуть виключно команди суперліги: «Кримсода» (Красноперекопськ), «Фаворит» (Лубни) і «Хімпром» (Суми).
Переможці цього етапу отримають право зіграти у фінальному турнірі, де розігруватимуться медалі національного Кубка.