Через дах з магазину поцупили товару на 1000$

30 жовтня до Чернівецького райвідділу міліції звернувся 35-річний житель села Мазурівка, власник магазину, що знаходиться у вищезгаданому населеному пункті про те, що з його магазину шляхом проникнення через дах, викрадено товарів і продуктів харчування на загальну суму понад 7 500грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції «за гарячими слідами» за підозрою у вчинені даного злочину затримали двох молодиків 16 та 18 років жителів села Тростянець.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками злочину ч3. ст. 185 КК України. Максимальне покарання за цією статтею від трьох до шести років позбавлення волі.

