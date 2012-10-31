Посадовці сільради робили дозволи своїм родичам

За неправомірні рішення сільський голова та секретар будуть відповідати у суді

Прокуратурою Вінницької області затверджено обвинувальний висновок та скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишніх голови і секретаря Дорожненської сільської ради Вінницького району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Шляхом зловживання службовим становищем посадовці привласнили розтратили майна в особливо великих розмірах та вчинили службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Вони упродовж 2007-2008 років підробили ряд рішень сільської ради щодо надання третім особам (у т.ч. своїм близьким) дозволів на виготовлення проектної документації та подальшої безоплатної приватизації земельних ділянок загальною площею 1,4 га й вартістю понад 500 тис. грн.

Вказані документи стали підставою для отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.



