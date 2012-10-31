Шукають винних у вибуху газу

Теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку, який стався ввечері 26 жовтня у селі Гунька Немирівського району.

Про це повідомила прес-служба ТУ Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, лихо сталося о 20.10 на території приватного домоволодіння у будівлі літньої кухні стався спалах газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок спалаху постраждали троє людей: дружина господаря та подружня пара — друзі господаря. Усі вони з опіками різного ступеню важкості були госпіталізовані до Немирівської центральної районної лікарні. Конструкції споруди не зруйновано.