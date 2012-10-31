Щербаківська пообіцяла членам ОВК №14 кримінальну відповідальність

«Це в Україні буде вперше, коли за свої кримінальні дії будуть відповідати члени окружної виборчої комісії округу №14. Наші юристи готують в суд позовні заяви. У нас є протоколи з мокрими печатками, що переміг Мельничук».

Про це керівник виборчого штабу об‘єднаної опозиції "Батьківщина" Людмила Щербаківська заявила сьогодні на спільній прес-конференції з кандидатом у депутати по округ №14 Іваном Мельничуком.

Вчора Центральна виборча комісія за результатом опрацювання 100% протоколів по округу №14 оголосила Івана Мельничука народним депутатом. Однак вночі почався перерахунок голосів за вимогою Віктора Жеребнюка, який програв Мельничуку 2300 голосів. І на цей момент Мельничук вже програє Жеребнюку.

Іван Мельничук розповів на прес-конференції про перебіг подій.

- Після дня голосування члени ДВК здали опечатані бюлетені та протоколи в ОВК. Там прийняли опломбовані ящики з документаціє. ОВК затверджує, результат оголошує, вводить на сервер ЦВК: переміг Мельничук з перевагою у 2300 голосів. Після цього ОВК приймає рішення оголосити перерву. Зранку ОВК знову збирається і говорить: «До нас поступили заяви від людей, що вибори сфальсифіковані і наполягають на повторному підрахунку голосів». Просимо: «Покажіть ці заяви, ким зареєстровані, коли були подані». Відповідають: «Вони подані Жеребнюком, до нього люди звертались, інші нам просто підкинули, але ми маємо їх розглянути».

Всупереч закону вони приступають до повторного перерахунку голосів, вже маючи данні які коробки треба переховувати. Беруть коробку, запрошують членів ДВК, відкривають – бюлетені порвані. Члени ДВК кажуть: «Люди, бійтесь Бога, ми ж запечатували ці коробки з цілими бюлетенями!» Говорять, що підписували протоколи належним чином. Ніхто цього не слухає і починається підрахунок.. Таким чином по протоколом за мене було 514 стало 214, було 423 стало 155, було 200 стало 33, було 242 стало 7. Тобто вказують, що це все зіпсовані бюлетені: стоять додаткові галочки, хрестики, малюнки. І всі однаковою пастою. Не те що неправильно пораховані, а просто зіпсовані.

Уявіть – тільки вчора все було гаразд, стільки людей рахувало, підписували, складало, запаковувало, а тут раптом зранку приходять – і все зіпсовано. І головне – зіпсовані тільки протоколи Мельничука. Не Жеребнюка, не Онопенка, не партійні бюлетені, а тільки мої!

Заявляємо, що це фальсифікація – ніхто не слухає. Такого безладу, що коїться на окрузі №14 ще ніхто не бачив, ніякі зави, повідомлення до уваги не приймаються. 2300 голосів перевага звечора, а зранку в мінусі. Це що виходить всі члени комісій дурні фальсифікатори?

Коли почався паралельний підрахунок голосів 50 молодчиків закрили прохід між першим і другим поверхом, нікого туди не пропускали. Міліція стояла поряд і лише спостерігали. Просили розблокуйте нам вхід на другий поверх – мовчання.

- За 10 років на політиці такої брутальної і низької кампанії не бачила, - додає керівник виборчого штабу об‘єднаної опозиції Людмила Щербаківська. - Йдуть до перемоги переступаючи через людей, через вибір громади. Наші кандидати гідно отримали перемогу, але у нас її забирають. Я дві доби на окрузі і жахаюсь. Розглядають заяву про фальсифікацію підписану головою однієї з комісій, викликають її: «Ви писали заяву?» - «Ні, не писала». Хтось інший підписався нею. Так само з іншими заявами. А окружна комісія не бачить цього і приймає рішенням. Підходить до нас голова комісії і плаче: «Вони мені погрожують, що вб‘ють моїх дітей!» зараз він разом з секретарем комісії лежать у лікарні.

Після перерахунку вони цю інформацію передавали на сервер. Хоча це було порушенням. Бо це рішення окружної комісії, яке вона не мала права приймати без дільничних комісій. Вони без членів комісій відкривали бюлетені і рахували. То що це вибори демократичні, вони потрібні нашій країні?