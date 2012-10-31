На пішохідному переході збили підлітка

30 жовтня у м. Вінниця сталась ДТП, у якій постраждав неповнолітній.

Про це повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Вчора біля 18 години у м. Вінниця на вул. Коцюбинського водій автомобіля «ЗАЗ-1103», рухаючись у напрямку залізничного вокзалу, скоїв наїзд на 15-річного пішохода, який рухався по пішохідному переході.

Внаслідок ДПТ отримав чисельні тілесні ушкодження.

З травмами постраждалого госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.