На пішохідному переході збили підлітка
14:01, 31 жовтня 2012Вінниця
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Хлопчик у лікарні
30 жовтня у м. Вінниця сталась ДТП, у якій постраждав неповнолітній.
Про це повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області.
Вчора біля 18 години у м. Вінниця на вул. Коцюбинського водій автомобіля «ЗАЗ-1103», рухаючись у напрямку залізничного вокзалу, скоїв наїзд на 15-річного пішохода, який рухався по пішохідному переході.
Внаслідок ДПТ отримав чисельні тілесні ушкодження.
З травмами постраждалого госпіталізували до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
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