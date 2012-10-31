Відсьогодні фонтан заморозили
Готують україномовну програму
Сьогодні, 31 жовтня розпочались роботи по опусканню фонтана "Рошен" на дно русла річки Південний Буг. Як повідомили робочі, для проведення повного обсягу цих робіт знадобиться 2 дні.
В цьому році вінницький фонтан працював на 2 тижні довше, ніж минулоріч. В 2011-му фонтан відправили на «зимню сплячку» вже 15 жовтня. В цьому році, фонтан працював з 22 квітня по 30 жовтня.
З наступного року планується введення нових, революційних україномовних шоу-програм.
Корпорація Roshen в 2012 році інвестували понад 6,5 млн. грн. в модернізацію найбільшого у Європі плавучого, світломузичного Фонтану Roshen. А 26 жовтня, для вінничан було презентовано абсолютно нову шоу-програму «Inventions» (Винаходи).
Довідка
Найбільший у Європі світломузичний Фонтан із єдиною у світі системою занурення під воду та реконструйована Набережна «Roshen» відкриті 4 вересня 2011 року. Під час реконструкції Набережної проведено розширення нижнього та верхнього променадів з 15845 до 16493 кв м. Проведено розчищення русел річок Вінничка та Південний Буг. На території ділянок двох скверів влаштовано пішохідні доріжки, встановлено дитячий майданчик з спеціальним антитравмовим покриттям. Для забезпечення зручних зв’язків між прогулянковою алеєю та територією, що знаходиться нижче рівня верхнього променаду влаштовано різноманітні типи сходинкових маршів, а також пандуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Фонтан Roshen розташований в руслі річки Південний Буг й має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м. Фонтан Roshen нараховує три програми тривалістю 20 хв - "Робошен", "Ельфи"та "Історія музики" та 8 коротких – тривалістю 5-6 хв.
Загальна вартість проекту Набережної і Фонтану перевищує 70 млн. гривень.