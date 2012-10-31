Відсьогодні фонтан заморозили

Сьогодні, 31 жовтня розпочались роботи по опусканню фонтана "Рошен" на дно русла річки Південний Буг. Як повідомили робочі, для проведення повного обсягу цих робіт знадобиться 2 дні.

В цьому році вінницький фонтан працював на 2 тижні довше, ніж минулоріч. В 2011-му фонтан відправили на «зимню сплячку» вже 15 жовтня. В цьому році, фонтан працював з 22 квітня по 30 жовтня.

З наступного року планується введення нових, революційних україномовних шоу-програм.

Корпорація Roshen в 2012 році інвестували понад 6,5 млн. грн. в модернізацію найбільшого у Європі плавучого, світломузичного Фонтану Roshen. А 26 жовтня, для вінничан було презентовано абсолютно нову шоу-програму «Inventions» (Винаходи).

Довідка

Найбільший у Європі світломузичний Фонтан із єдиною у світі системою занурення під воду та реконструйована Набережна «Roshen» відкриті 4 вересня 2011 року. Під час реконструкції Набережної проведено розширення нижнього та верхнього променадів з 15845 до 16493 кв м. Проведено розчищення русел річок Вінничка та Південний Буг. На території ділянок двох скверів влаштовано пішохідні доріжки, встановлено дитячий майданчик з спеціальним антитравмовим покриттям. Для забезпечення зручних зв’язків між прогулянковою алеєю та територією, що знаходиться нижче рівня верхнього променаду влаштовано різноманітні типи сходинкових маршів, а також пандуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Фонтан Roshen розташований в руслі річки Південний Буг й має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м. Фонтан Roshen нараховує три програми тривалістю 20 хв - "Робошен", "Ельфи"та "Історія музики" та 8 коротких – тривалістю 5-6 хв.

Загальна вартість проекту Набережної і Фонтану перевищує 70 млн. гривень.