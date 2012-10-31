Заболотний приймає вітання - виграв вибори

У Вінницькій області по одномандатному виборчому округу №17 переміг самовисуванець Григорій Заболотний набравши більше 46,7% голосів виборців.

Про це зазначено на сайті ЦВК.

За результатами опрацювання 100% протоколів по ОВО №17 (з центром у м. Ладижин) переможцем виборів став Григорій Заболотний, який набрав 46,73% голосів, за нього віддали голоси 49 329 виборців.

60-річний уродженець села Кидрасівка Бершадського району Вінницької області, депутат Вінницької облради, проректор з питань інноваційного розвитку та міжнародної діяльності Вінницького національного аграрного університету, безпартійний Григорій Заболотний проживає в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області

Другим на ОВО №17 із 38,62% голосів став директор, ПрАТ "Зернопродукт МХП", депутат облради, самовисуванець Микола Кучер.