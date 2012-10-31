На окрузі №11 пошкоджено всі коробки з бюлетенями

У виборчому окрузі №11 пошкоджені всі коробки з бюлетенями.

Про це "Українській правді" заявив народний депутат від "Батьківщини" Андрій Павловський, який зараз перебуває у Вінниці.

- Невідомі через кабінет голови районної адміністрації Юрія Бондаря проникли в приміщення з бюлетенями і пошкодили їх. - заявив Павловський. - Тут бєспрєдєл гірший, ніж на Донеччині. Я такого ще не бачив. Невідомі з журналістськими посвідченнями проникли через кабінет Бондаря в приміщення з бюлетенями і пошкодили бюлетені опозиційного кандидата. Це те саме, що вони зробили в 14 окрузі, де наш кандидат переміг родича Льовочкіна, - сказав депутат.

Опозиція підозрює в цьому кандидата Олександра Домбровського.

За даними Павловського, зараз об’єднаний кандидат від опозиції Наталія Солейко випереджає самовисуванця Домбровського на 700 голосів.