Юнак не побачив пенсіонерку на дорозі

30 жовтня 2012 року о 08:00 в с.Тростянець Тиврівськорго району по вул.Жовтневій на автошляху Вінниця-Тростянець-Тиврів 30 річний водій «ВАЗ-2107» з села Марківка цього ж району не впорався з керуванням та наїхав на 62-річну пенсіонерку з селища Тростянець.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, жінку з тілесними ушкодженнями у вигляду струсу головного мозку доставили хірургічне відділення Вороновицької лікарні.

Проводиться первірка.