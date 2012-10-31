Щербаківська вимагає вибачень від Домбровського

"Домбровський має офіційно вибачитись у засобах масової інформації".

Про це сьогодні на прес-конференції заявила голова виборчого штабу об‘єднаної опозиції "Батьківщина" Людмила Щербаківська. На заході була також присутня кандидат у народні депутати по виборчому округу №11 Наталя Солейко.

- Ми офіційно звертаємось до кандидата по округу №11 Олександра Домбровського, щоб він у ЗМІ офіційно вибачився перед мною, Наталею Солейко та головою окружної виборчої комісії округу №18 Сергієм Сітарським за той бруд, який він вилив на нас і якого не існує. У нас партія достойних людей і те що він звинувачує нас у фальсифікаціях - це його поразка. Будемо чекати офіційного вибачення, якщо його не буде, ми будемо звертатись до суду.

