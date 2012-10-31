Солейко стверджує, що міська влада допомагає фальсифікувати вибори

«Я можу стверджувати, що саме міська влада не тільки не сприяє, але й допомагає тим, хто робить фальсифікації».

Про це кандидат у народні депутати по виборчому округу №11 Наталя Солейко заявила сьогодні на прес-конференції.

- Ось факти: в ніч з 29 на 30 жовтня у приміщенні була зареєстрована бійка, яку спровокувала людина з посвідченням журналіста газети «Місто», яке, як відомо, підпорядковане міській владі. Хлопці намагаються вчинити бійку, при цьому 20 співробітників МВД знаходяться в приміщенні ОВК і жоден з них не втручається, щоб захистити людей, які там знаходяться. -

Друге. 29 жовтня близько 21 години відключили електроенергію у приміщенні Правобережної адміністрації по вул.Космонавтів,30. Світла не було лише в одній цій будівлі. Я дзвонила особисто меру Вінниці Володимиру Гройсману, а він сказав, що можуть бути аварійні відключення і максимум через 2 години світло з’явиться. Але воно з’явилось лише через 12 годин – о 9-й ранку наступного дня. Ми вже дали завдання і скоро отримаємо достовірну інформацію чи дійсно це була аварійна ситуація чи відключення за чиєюсь вказівкою. Адже втручання в електромережу загрожує безпеці Україні.

Третє. В ту саму ніч при вимкнутому світлі через голови жінок-пенсіонерок, які привезли документи в ОВК кидають димову шашку, яка подразнює очі, дихальні шляхи. Це не газовий балончик і подібних пристроїв на офіційному озброєнні в МВС немає. Хоча МВС офіційно заявив, що вони змушені були застосувати сльозогінний газ.

Четверте. Я стверджує, що до приміщення Правобережної адміністрації, де зберігається документація – бюлетені, протоколи - мають доступ люди, які там не працюють. Я вважаю, що це злочин, який покривається владою.

Також Наталя Солейко розказала про протоколи, які вчора на своїй прес-конференції оприлюднив її опонент Олександр Домбровський. Він показував виправлені протоколи з цифрами на користь Наталі Солейко.

- Ми маємо протоколи з мокрими печатками з перевагами на мою користь близько 900 голосів, - каже Солейко. - Точно такі протоколи мають усі 18 членів комісії. А тепер порівняйте – тільки у Домбровського ці протоколи з виправленими цифрами. Більше того, за законом ніяка комісія не прийме виправленого протоколу, якщо є помилки. Такий протокол анулюється, пишеться відповідний акт і виписується начисто інший протокол. А Домбровський стверджує, що саме ось такі, виправлені протоколи пройшли через окружну виборчу комісію і дані занесені до серверу ЦВК. Ми доведемо, що цифри які є у документах - це правда.