Запрошують навчитися надавати першу допомогу

2 листопада з 9 год у Вінницькому медичному університеті розпочнуться навчання по наданню екстреннї медичної допомоги.

- Це досить актуально в умовах природніх катаклізмів, - говорить керівник проекту Вікторія Родінкова. - Тренування проводяться спільно із Міністерством оборони, Міністерством надзвичайних ситуацій, обласним управлінням охорони здоров‘я та вінницькоим Центром екстренної медичної допомоги.

Тренування будуть проходити на волонтерах - студентах медуніверситету.

Реєстрація зацікавлених в участі у заході осіб буде проводитись 3 9.00 до 9.30 у холі центрального корпусу університету.