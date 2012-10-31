Запрошують навчитися надавати першу допомогу
16:20, 31 жовтня 2012Вінниця
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Тренування - у медунверситеті
2 листопада з 9 год у Вінницькому медичному університеті розпочнуться навчання по наданню екстреннї медичної допомоги.
- Це досить актуально в умовах природніх катаклізмів, - говорить керівник проекту Вікторія Родінкова. - Тренування проводяться спільно із Міністерством оборони, Міністерством надзвичайних ситуацій, обласним управлінням охорони здоров‘я та вінницькоим Центром екстренної медичної допомоги.
Тренування будуть проходити на волонтерах - студентах медуніверситету.
Реєстрація зацікавлених в участі у заході осіб буде проводитись 3 9.00 до 9.30 у холі центрального корпусу університету.
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