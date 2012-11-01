Сітарського усунули від керівництва ОВК №11

У скандальному вінницькому окрузі №11 окружна виборча комісія незаконно змінила голову ОВК.

Про це повідомив депутат від "БЮТ-Батьківщина" Андрій Павловський, якого цитує прес-служба партії.

За його словами, у середу до окружної виборчої комісії з ЦВК надійшла телефонограма з вимогою ввести дані по протоколам з результатами голосування, згідно який перемагає кандидат від "Батьківщини" Наталія Солейко.

"Голова ОВК на виконання доручення Центрвиборчкому дав дозвіл оператору вводити ці дані", - сказав Павловський.

За його словами, одразу після цього ОВК зняла голову, призначеного по квоті "Батьківщини", для того, щоб зупинити введення даних.

"Це відбулося з явним порушенням закону, оскільки в законі чітко написано, що главу ОВК може призначати і знімати тільки Центральна виборча комісія", - підкреслив народний депутат.

"Зараз члени ОВК почали щось самовільно перераховувати", - сказав він.

"Тут купа братків з посвідченнями журналістів. У мене є підозра, що це саме ці люди вчора вночі пошкодили ящики з бюлетенями", - додав Павловський.

За словами депутата, на цьому виборчому окрузі хочуть застосувати схему фальсифікацій, яка була використана на окрузі №14.

"Там кандидат від "Батьківщини" Мельничук мав перевагу над провладним кандидатом у 3,000 голосів. Після цього були пошкоджені ящики, у яких зберігалися бюлетені, і на підставі цього оголосили перерахунок. Коли стали перераховувати, виявилося, що були знищені 3000 бюлетенів за опозиційного кандидата", - сказав Павловський.

"Це відбувається на очах спостерігачів, журналістів. Повний беспредел", - додав він.