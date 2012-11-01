Порошенко просить Солейко і Домбровського не ганьбити область

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко у своєму Фейсбуці висловив невдоволення з приводу тривалого підрахунку голосів на Вінниччині.

"Не розумію, навіщо затягувати підрахунок голосів. Люди втомилися. Це стосується і членів комісії, і кандидатів... Тому я звертаюся до пані Солейко і Домбровсьокого з тим, щоб вони визнали результати виборів на 11 окрузі. Також звертаюся до членів ОВК - не затягувати штучно підрахунок голосів і захистити волевиявлення громадян. Бо те, як це відбувається, не додає честі Вінниччині. Чому вибори тривають четвертий день? Навіщо кидати тінь на всіх вінничан? Підсумки виборів повинні бути підведені протягом доби. Якщо це можливо на інших округах, то навіщо створювати на рівному місці проблеми". - вважає міністр.

Нагадаємо, сам Порошенко за результатами обробки 100% протоколів у ОВО №12 переміг, набравши 71,52%, - за нього віддали голоси 73 493 виборців.