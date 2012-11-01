Домбровський сьогодні судитиметься за перерахунок голосів

Сьогодні о 10.30 у Вінницькому окружному адмінсуді відбудеться слухання справи за позовом кандидата у народні депутати по ОВО №11 Олександра Домбровського, який вимагає перерахунку голосів, підозрюючи фальсифікацію результатів виборів в окрузі.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомила керівник прес-служби кандидата Світлана Вишневська.

Втім, чи розпочнеться засідання вчасно і чи відбудеться взагалі, наразі велике питання. Як повідомило УНІАНу поінформоване джерело, може статись, що на слухання не з’явиться одна із сторін.

Кажуть, що Сергій Сітарський, якого члени ОВК №11 вчора тимчасово усунули з посади голови окружкому, відмовляється представляти інтереси комісії в суді. Хоча наразі рішення комісії не має юридичної ваги, позаяк призначення голови ОВК і позбавлення його повноважень може здійснюватись виключно за постановою ЦВК.