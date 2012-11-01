Матір поховала дитину в купі гною

У селі Гостинне Немирівського району Вінницької області 26-річна жінка народила мертву дочку і закопала тільце на гноярці, - повідомляє Gazeta.ua.

2 жовтня близько 6.30 місцева фельдшер викликала в село "швидку", позаяк її сусід попросив оглянути дружину, котра стікала кров'ю. Медик одразу помітила, що пацієнтка тільки що народила, але дитини поряд не було. Чоловік говорив, що у його дружини рясні місячні.

Фельдшер подзвонила правоохоронцям. Вони знайшли на подвір'ї в купі гною тіло немовляти, оповите пуповиною. Міліціонери допустили, що у смерті дитини винен її батько. Забрали в міліцію.

Селяни помітили, що мати породіллі, яка працює дояркою на фермі, поводилася дивно.

- Вона мала звичку спізнюватися на ранкове доїння, - розповідає інша доярка, просить не називати її. - Вже всі своїх корів підключили до системи, а її ще не починали. А тут в шість ранку вона вже точно. Ми всі звернули на це увагу. І ще вона була дуже бліда, тряслися руки. І мовчить постійно. Бувало, їй рот не закриєш. До обіду по селу пішли чутки, що її донька народила дитину і закопала в гною. Під вечір міліція забрала зятя. У нас всі говорять, що її рук справа. Вона свою меншу доньку поїла якимись таблетками, щоб та ніколи не мала дітей. У дочки трішки не в порядку з головою, тому вона боялася, щоб дочка не народила таких самих онуків. Напевно, й старшу поїла ними, щоб дитина випала.

Про вагітність жінки знало все село, тільки вона цього не визнавала. В жінки вже є троє здорових дітей.

Кримінальної справи правоохоронці не порушили. Експерти з'ясували, що дівчинка народилася мертвою