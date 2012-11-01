В окрузі №14 вже лідирує Жеребнюк

На сайті ЦВК чергові метаморфози: в одномандатному виборчому окрузі після ініційованого кандидатом у народні депутати Віктором Жеребнюком перерахунку голосів опозиціонер Іван Мельничук вже не лідер.

Згідно з даними сайту Центрвиборчкому, Жеребнюк випереджує свого опонента на 83 голоси, або 0,8%.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, кандидат-самовисуванець по мажоритарному округу № 14 у Жмеринці Віктор Жеребнюк ініціював перерахунок голосів. Він заявив про порушення при перевезенні виборчої документації в ЦВК і наполіг на перерахунку бюлетенів.

Тим часом керівник виборчого штабу об‘єднаної опозиції "Батьківщина" Людмила Щербаківська вчора під час прес-конференції пообіцяла членам ОВК округу №14 кримінальну відповідальність: «Це в Україні буде вперше, коли за свої кримінальні дії будуть відповідати члени окружної виборчої комісії округу №14. Наші юристи готують в суд позовні заяви. У нас є протоколи з мокрими печатками, що переміг Мельничук».