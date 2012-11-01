Зальотний «Фольксваген» залишив водія без колін

Зіткнулись на зустрічній смузі

Вчора, 31 жовтня, сталася ДТП на автошляху Вапнярка – Крижопіль – Піщанка- Загнитків. Як повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області, водій автомобіля «Фольксваген - Каді», 33-річний вінничанин, порушивши правила обгону перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки і виїхав на зустрічну смугу. Там він скоїв зіткнення з автомобілем «Шевроле – авео», яким керував 26-річний мешканець смт. Вапнярка. Внаслідок ДТП молодик отримав перелом правого наколінника та потрапив до лікарні.

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