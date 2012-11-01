Зальотний «Фольксваген» залишив водія без колін

10:20, 01 листопада 2012
Вінниця
0 0

Зіткнулись на зустрічній смузі

Вчора, 31 жовтня, сталася ДТП на автошляху Вапнярка – Крижопіль – Піщанка-  Загнитків.

Як повідомила ДАІ УМВС України у Вінницькій області, водій автомобіля «Фольксваген - Каді», 33-річний вінничанин, порушивши правила обгону перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки і виїхав на зустрічну смугу.

Там він скоїв зіткнення з автомобілем «Шевроле – авео», яким керував  26-річний мешканець смт. Вапнярка.

Внаслідок ДТП молодик отримав перелом правого наколінника та потрапив до лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter