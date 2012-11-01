Найбільший ризик залишитись без зарплати в робітників і будівельників

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області на 1 жовтня 2012 року становила 13,4 млн.грн., що на 2,3 млн.грн. менше, ніж на початок 2012р. та на 0,1 млн.грн. менше порівняно до 1 вересня 2012р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загальної суми боргу майже половина (48,1%) припадає на підприємства-банкрути, 47,8% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 4,1%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,4%.

Майже половина (42,1%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками будівельних організацій (13,9%), установ охорони здоров’я і надання соціальної допомоги та підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (по 13,8%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня 2012 року становила 6,4 млн.грн. Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату становила 1,7 тис.осіб або 0,6% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 3657 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 43 підприємства-банкрути області, сума їх боргу на 1 жовтня 2012 року становила 6,4 млн.грн.