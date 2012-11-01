Катеринчук вдруге зайшов у Раду через Вінниччину

За попередніми даними, в одномандатному виборчому окрузі №13 перемагає висуванець політичної партії во «Батьківщина» Микола Катеринчук.

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори - 2012» в Центральній виборчій комісії за результатами обробки 100% електронних протоколів дільничних комісій у 13 мажоритарному окрузі.

У виборчому окрузі №13 (з центром в місті Калинівка) перемагає чинний народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Микола Катеринчук, який набрав 64,34% голосів.

Другим стає самовисуванець, директор, агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит", безпартійний Петро Юрчишин, за якого проголосували 15,4% виборців.

Це вже другий "захід" Катеринчука у ВР через Вінниччину. Вперше він отримав депутатський мандат у Вінницькому виборчому окрузі № 13 на виборах 2002 року.