22-річний юнак ледь не позбувся «достоїнства»

1 листопада о 06:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення надійшов 22-річний хлопець з діагнозом «термічний опік передньої черевної стінки та поперекової області гарячим кип’ятком, площею 10 %».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, постраждалий отримав опіки через власну необережність, перевернувши каструлю з кип’ятком.

Очевидно, що хлопцю пощастило, - ледь би нижче – і…

Наразі молода людина перебуває в хірургічному відділенні.