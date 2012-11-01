Квартирний злодій кинувся з ножем на міліцію

Працівники міліції затримали двох чоловіків, які спеціалізувалися на квартирних крадіжках. З помешкань вінничан злодії виносили виключно гроші та золоті прикраси. Обидва затримані добре знайомі вінницьким правоохоронцям - вони раніше неодноразово відбували покарання за аналогічні злочини.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Останнім часом до міського відділу міліції почали частіше надходити повідомлення від вінничан про скоєння квартирних крадіжок. Злодійський почерк проникнення у помешкання свідчив, що до злочинів причетні одні й ті самі особи, які шляхом зламу серцевини замка потрапляли у квартири. Після непроханих гостей у потерпілих зникли гроші та золоті прикраси.

Як не старалися зловмисники, залишитися непоміченими їм не вдалося. Пильні сусіди одного з потерпілих бачили, як незнайомці виходили з під’їзду їхнього будинку, і змогли їх детально описати. Саме за цим описом оперативникам вдалося встановити осіб причетних до крадіжок.

Затримали підозрюваних працівники міліції біля одного з будинків, розташованих в центрі Вінниці, де чоловіки щойно закінчили свою «роботу». Побачивши працівників міліції, зловмисники почали тікати та викидати щойно викрадені гроші та золоті прикраси. Коли бігти далі не було сил, один з чоловіків дістав з кишені ніж та кинувся з ним на міліціонера.

Оперативник відреагував миттєво – пострілом з травматичної зброї у ногу нападника.

Затриманими виявилися вінничани віком 35 та 36 років. Обидва чоловіки раніше неодноразово відбували покарання у місцях позбавлення волі. Один за розбійні напади з застосуванням вогнепальної зброї, другий – за квартирні крадіжки. У затриманих працівники міліції вилучили «знаряддя праці» - канцелярський ніж, викрутку та розвідний ключ.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Підозрюваним загрожує покарання до шести років позбавлення волі. Для одного з зловмисників це буде шосте покарання за скоєння квартирних крадіжок.